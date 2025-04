Há 15 anos.

Maio de 2010…

Veja como ele estava bem….

Foi nesse dia, no finalzinho, com R$ 15 comprei todos os bilhetes do aviãozinho, exceto um que ficou com um senhor.

Não havia dúvida que ganharia ‘a linda galinha’.

Aviãozinho subiu…desceu…..adivinha quem ganhou…?

O senhor com um único bilhete.

Fiquei com cara de tacho segurando um punhado de bilhetes sem saber o que fazer.

😂😂

J R Braña B. (este vídeo original estava no meu antigo canal no YT...e trouxe hoje para @oestadoacre…no antigo há centenas de visualizações...)

Hoje – 10h30mim