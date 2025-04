G1 – A retaliação da China ao tarifaço dos Estados Unidos pode ser uma oportunidade para o Brasil aumentar suas vendas para o país asiático, segundo especialistas ouvidos pelo g1.

(…)

Os EUA já tinham perdido terreno para o Brasil na venda de soja para a China em 2018 e 2019, durante o primeiro mandato de Trump, quando o país asiático também foi taxado.

(…)

Grifo meu: agora é a Lei do mais forte…Adeus, OMS(organização mundial do comércio)….Donaldo jogando os EUA no abismo…É o império em declínio de verdade.



J R Braña B.