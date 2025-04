Não tem meio-termo.

Deu até PF nesse escândalo.

Porque os recursos são da União.

E o seu desfecho em relação ao governo ainda é incerto…

Está no STJ, no pacote, no cipoal de denúncias…

Há dias a defesa do governador do Acre pediu ao ministro Gilmar Mendes a mesma decisão que livrou Aécio Neves(aquele mesmo!) de ser preso.

A imprensa local ficou muda…

Só aqui saiu esta notícia…e nos jornais do sudeste.

Pois é.

J R Braña B.

