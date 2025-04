Nos ensinaram que política é coisa suja.

Mas sujo mesmo é o igarapé contaminado,

é o seringueiro sem a floresta,

é o jovem negro preso sem julgamento.

Tudo é política.

O preço do feijão no mercado da 6 de Agosto.

A ambulância que não chega em Xapuri.

A escola fechada em Manoel Urbano.

O abandono no bairro do…

O latifúndio queimando nossas matas.

Querem que você odeie a política…

porque assim decidem tudo sem você.

Dizem que é tudo igual…

para manter sempre os mesmos no poder

Mas política é decisão.

É o povo se erguendo.

É dona Sebastiana, lá do Taquari,

que organiza a vizinhança pra cobrar da prefeitura.

É o professor que segue mesmo sem salário.

É a juventude de Tarauacá que se nega a calar.

Política não é só Brasília.

Política é aqui, é agora, é o Acre inteiro pulsando.

É Chico Mendes dizendo:

‘Ecologia sem luta de classes é jardinagem.’

É min. Marina Silva defendendo a floresta.

É o povo do Jordão lutando para não sumir do mapa.

Tudo é política.”

Até o seu silêncio.

A ausência na urna.

O medo de dizer.

A esperança adormecida

Não há neutralidade na omissão.

Quem cruza os braços carrega nas costas o mundo como ele está.

Mas quem sonha junto, constrói outra história.

Tudo é política. E política é o nome do nosso amor pelo povo.