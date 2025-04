Jaime Gonçalves, meu amigo – está de parabéns pela condução da conversa nesta manhã com o prefeito Gehlen Diniz, que vamos repercutir aqui os principais trechos…

Aos pontos:

— Acordo com Hospital Santa Casa – ‘havia um contrato com a gestão passada…Estamos conversando para fazer um acordo com o Hospital Santa Juliana e seguir com os atendimentos a quem precisa.’

Grifo meu: muito melhor se for com o Santa Juliana.

— Casas Populares no Ana Vieira – estamos negociando 10ha com o Francisco Afonso (do posto do Sissi).

— Campeonato municipal de futebol – vamos realizar o campeonato e lutar para incluir Sena no campeonato estadual, mesmo que seja na segunda divisão.

◼Você, de Sena, entra no Hub oestadoacre Sena e saiba das coisas do município antes de todo mundo! Aqui

— Comércios irregulares – ‘nós fomos notificados pelo MP e notificamos apenas 04 comércios do centro. Inclusive minha prima, o Menandro, o Passatempo e o Maia. Só esses quatro. Não quero prejudicar ninguém. Não vou perseguir ninguém.’

— Emendas – ‘ainda não caiu R$ 1 na conta da prefeitura….Quando começar a cair vamos fazer muitas coisas em Sena.’

— Casas – Em quatro anos vamos construir 200 casas. Em três meses foram três.

— Loteamento da Invasão – ‘Não tenho nada a ver com isso. Há uma pessoa que reivindica a área na justiça..Nao tenho como resolver isso. Há pessoas que precisam de moradias, mas há outros que se aproveitam da situação.’

— 100 dias – ‘no dia 11 vamos fazer uma grande festa em frente à prefeitura…As secretarias vão cada uma ter uma agenda a cumprir nesse dia.’

— Praça 25-S – ‘A praça é do povo. Vamos devolvê-la à comunidade. A praça faz parte da nossa história, da nossa infância.

— Sena Madureira – ‘Sena é nossa…Não tem dono’

— Sena Folia – ‘Vai voltar. Foi o ex-prefeito Nilson Areal que criou e não vamos apagar. Vai ter de novo. A mesma coisa foi o Festival do Mandim, criado por Agnaldo Chaves…Vamos preservar as coisas boas dos ex-prefeitos.

— Gestão – ‘Nossos dias são breves. Vamos aproveitar cada dia.’

— Apelido: ‘Sou cabeça de ovo mesmo…..Não gosto que me chamem do que não sou, mas cabeça de ovo não tem problema. Sou cabeça de ovo’.

— Entrevista em oestadoacre – ‘Estou esperando ser convidado pelo Braña para uma entrevista no podcast dele…’

Grifo meu: tá convidado…para depois dos 100 dias de gestão.

Está aí esse breve resumo da entrevista à Difusora de Sena do prefeito Gehen Diniz neste domingo.



J R Braña B.



