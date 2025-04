Valdo Cruz, da Globo News

— Ao atacarem o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e constranger deputados do Centrão a assinarem a urgência para o projeto que anistia os golpistas do 8 de janeiro, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro deram um tiro no próprio pé.

— Mais que isso: podem ter praticamente sepultado as chances de aprovar a proposta no Congresso. (…) Grifo meu: tudo indica que, pela primeira vez no Brasil, golpistas graúdos vão sofrer as consequências de seus crimes contra a cidadania democrática. (Mas não crave…Somos o Brasil…Tudo pode acontecer, inclusive esses criminosos constitucionais saírem ilesos) Grifo meu 2: embora a pesquisa Quaest (antigo Ibope) mostre que a maioria dos brasileiros rejeita a anistia aos golpistas, ainda há uma parcela significativa da população no Acre que não compreende o que são crimes contra a Democracia e a Constituição. Grifo meu 3: hoje, ouvi um dono de restaurante popular(o que é pior ainda) em Rio Branco repetir essa bobagem que ele ouve por aí: ‘querem prender Bolsonaro sem ele ter cometido crime’. Isso reflete um problema maior: falta de consciência crítica, desinformação e a dificuldade de interpretar jurídica e politicamente os atos do 8 de janeiro e outros durante o mandato do ex-presidente.

J R Braña B.