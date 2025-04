Da PMRB

O prefeito de Rio Branco – em exercício, Alysson Bestene, assinará nesta terça-feira (8), às 11h30, no gabinete do prefeito, Decreto de Emergência na Eta II. O decreto se faz necessário para dar continuidade as ações de melhorias na Estação de Tratamento de Água e não prejudicar o abastecimento de água na cidade.

Data: 8 de abril

Horário: 11H30

Local: Gabinete do prefeito – Prédio da Prefeitura de Rio Branco – Centro