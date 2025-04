O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou a liberação de R$ 5,7 milhões do governo federal para ações emergenciais em municípios acreanos afetados pelas enchentes.

Os recursos atenderão inicialmente Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Feijó e Tarauacá, com possibilidade de inclusão de outras cidades.

O dinheiro será usado para compra de itens essenciais para as famílias atingidas. Petecão ressaltou que a liberação é fruto de mobilização junto ao governo para agilizar o socorro às comunidades.

— Desde o início das enchentes, estamos em contato direto com os prefeitos, com o ministro Waldez Góes e com o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, para acelerar os processos de reconhecimento e garantir quanto antes o apoio humanitário – afirmou Petecão.

(oea)