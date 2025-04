oestadoacre faz coro com os moradores para que o poder público municipal, estadual, o MP, a Defensoria Pública e a justiça tomem providências em Sena com o caso do ‘bairro Ciro Machado’, na entrada da cidade, antes de um problema maior…

Hoje a BR-364 foi bloqueada outra vez pelos morados do loteamento Ciro Machado que, dizem, é alvo de disputa judicial.

Shorts de vídeos que circulam na rede social em Sena…

Assista…02 shorts

BR-364 bloqueada outra vez por moradores de área em litígio em Sena

‘Queremos o governador, o MP….’

O que se pede agora é a solução definitiva do problema…

E qual é o problema principal?

O destino das famílias amedrontadas e na iminência de terem que sair de casas.

