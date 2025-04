Ainda babe recurso à CCJ; depois, processo segue para votação no Plenário

Câmara dos Deputados – O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta quarta-feira (9) representação que pede a cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) por quebra de decoro parlamentar.

Por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários, os integrantes do Conselho aprovaram o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), que recomenda a perda do mandato de Glauber Braga. Em uma reunião tumultuada e cheia de apoiadores de Braga, o Conselho de Ética discutiu o parecer por sete horas.

Glauber Braga foi acusado pelo partido Novo de ter expulsado da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro.

Grifo meu: um Conselho de Ética(sem ética) decide encaminhar a cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que não cometeu crime algum….Plenário vai decidir.

Grifo meu 2: aprovam cassação de Glauber, que, intempestivamente, dá uns empurrões num provocador de extrema-direita que disse impropérios contra a mãe do parlamentar, mas não aprovam cassação de deputado da mesma câmara que mandou matar uma pessoa. É um conselho sem ética, é ou não é.

J R Braña B.