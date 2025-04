O Censo Escolar 2024, divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, mostra crescimento nas matrículas em tempo integral, que passaram de 18% para 23%. No entanto, a educação infantil apresenta um cenário desigual.

Enquanto as creches registraram aumento — com 4,38 milhões de matrículas em 2024, atendendo 38,7% das crianças de até 3 anos —, a pré-escola segue com números estagnados, frustrando as metas de universalização. A etapa, que atende crianças de 4 e 5 anos, não conseguiu retomar o crescimento após a queda registrada entre 2019 e 2021.

No total, o país contabilizou 47,1 milhões de matrículas na educação básica, 216 mil a menos que no ano anterior, sinalizando desafios persistentes no acesso e na permanência escolar.

