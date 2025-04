O governador GladsonC entregou R$ 7,5 milhões em reforços ao Corpo de Bombeiros do Acre: dois auto‑bomba e um tanque de salvamento (R$ 3,93 mi), duas viaturas ABRESC para busca, resgate e salvamento com cães (R$ 990 mil) e uniformes florestal (R$ 1,2 mi) e caqui (R$ 1,08 mi).

A cerimônia, realizada no Comando‑Geral em Rio Branco, reforça o compromisso do governo com a Segurança Pública.

GladsonC ressaltou a importância dos novos equipamentos para proteger a população e garantir a segurança dos bombeiros, agradecendo o trabalho arriscado desses profissionais.

(oea com info do GdA)