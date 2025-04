Essa rodovia foi abandonada durante o mandato do ‘despresidente’ dele.

E esse deputado nunca deu um pio para reclamar de nada.

Uma piada pronta gritar somente agora…

Foi só neste último ano, no governo federal atual, que começaram alguns serviços de recuperação.

Por isso desmontamos o que eles dizem: os argumentos são frágeis e politiqueiros.

Mas quem tem de enfrentar esses reaças do Acre são os aliados do governo Lula no estado, pendurados na estrutura da União — a começar pelo PT.

Não sou eu, aqui, com arma política alguma.

J R Braña B.