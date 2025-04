Aqui, no Piada pronta de sexta-feira, desmontamos as falácias de um deputado federal do baixo clero (do Acre), que ficou mudo durante os quatro anos do governo passado — o mesmo que deixou a BR-364 completamente abandonada.

A rodovia, literalmente, acabou entre 2019 e 2022 (quem era o presidente?)

E agora, esse mesmo parlamentar do baixo clero (que não apita nada na Câmara) — com a histeria típica da extrema-direita — resolveu gritar contra o presidente Lula, responsabilizando-o, sem nenhuma razão, pela situação precária da rodovia que corta o Acre.

No post, dissemos que a obrigação de enfrentar esses reaças locais é dos aliados, indicados e beneficiados pelo governo Lula no Acre — que, a rigor, se escondem e deixam o presidente sangrar politicamente no estado há uma eternidade.

(Em tempo: um desses beneficiados com alto cargo no governo Lula que já quer voltar em alto cargo no parlamento brasileiro pelo Acre foi constrangido politicamente esses dias dentro da loja de material de construção Cimec, na Via Chico Mendes, por um senhor de uns 70 anos…)

Neste sábado, Cesário Braga, do PT, reagiu ao deputado do baixo clero.

Aliás, Cesário é um dos poucos que honra o cargo que ocupa no governo Lula no Acre — e também o partido ao qual pertence.

Assista…

J R Braña B.