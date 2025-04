A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado (12) a 1ª Corrida pela Saúde, reunindo mais de 800 participantes em uma manhã dedicada ao esporte, bem-estar e inclusão.

O evento contou com estrutura organizada pelas equipes de saúde, apoio do Corpo de Bombeiros com ambulância e o tradicional banho de mangueira que animou os corredores. Ao final, todos receberam lanches gratuitos.

Diversas autoridades participaram, como o prefeito Tião Bocalom, o vice-prefeito Alysson Bestene, o secretário de Saúde Rennan Biths, vereadores e lideranças comunitárias.

Participantes como Maria do Socorro e Moisés Lira destacaram o caráter inclusivo e o incentivo à saúde. Famílias e grupos de todas as idades marcaram presença, reforçando o compromisso da gestão com a saúde preventiva.

Para o prefeito Tião Bocalom, ações como essa incentivam o autocuidado.

— Não pode parar. O importante é criar oportunidades para que as pessoas cuidem da própria saúde”, afirmou.

Já o secretário Rennan Biths lembrou que o evento celebra o Dia Mundial da Saúde e o Dia da Atividade Física, promovendo hábitos saudáveis entre os moradores da capital.

