O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, na sexta-feira (11), da entrega à prefeitura de Brasiléia de dois importantes veículos: uma picape destinada à Secretaria de Comunicação, no valor de R$ 300 mil, e um caminhão basculante para a Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$ 764 mil.

Nos últimos anos, Petecão firmou a imagem do parlamentar que mais recursos federais destina aos municípios acreanos. Só para Brasiléia, foram mais de R$ 20 milhões, investidos em áreas essenciais como agricultura, infraestrutura, saúde e educação.

A solenidade aconteceu com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado e de autoridades locais. Os recursos foram viabilizados por meio de transferência direta do governo federal ao município.

A aquisição desses veículos, disse o senador, representa um reforço significativo para a estrutura administrativa de Brasiléia, permitindo mais agilidade e eficiência nos serviços públicos oferecidos à população.

“O nosso mandato tem um compromisso firme com os municípios acreanos. É gratificante ver que os recursos que conseguimos estão chegando na ponta e melhorando a vida das pessoas”, afirmou.

Para a administração municipal, os investimentos refletem o fortalecimento das políticas públicas locais. Com os novos veículos, as secretarias ganham mais condições de trabalho, contribuindo diretamente para a execução de projetos e ações que beneficiam toda a comunidade. Na cerimônia, o prefeito Carlinhos do Pelado declarou:

“Temos muito a agradecer ao senador Petecão. Ele tem sido um grande parceiro de Brasiléia, sempre atento às nossas demandas e lutando por recursos que fazem diferença em nosso dia a dia.”

Investimentos em Brasileia

Na agricultura, foram mais de R$ 3 milhões destinados a programas de fortalecimento do setor produtivo rural. Na infraestrutura, o município recebeu quase R$ 8 milhões, com destaque para obras de pavimentação de vias urbanas.

Na área da saúde, os investimentos ultrapassam R$ 4,6 milhões, destinados ao custeio de atividades, à aquisição de equipamentos e à construção de unidades básicas de saúde. Já, na educação, mais de R$ 1,4 milhão foi aplicado, incluindo a construção da Escola Francisco Germano da Silva e a reforma e ampliação do Centro Cultural.