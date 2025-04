Dep Edvaldo Magalhães

— Estive neste Domingo de Ramos ao lado do prefeito Padeiro, dos vereadores Marivaldo e Gelcemir; da secretária Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, Rosita, e da secretária Municipal da Mulher, Edna, dos meus camaradas Raimundinho, Kelly, Arimateia, além dos dirigentes do PCdoB, para a entrega de kits esportivos à Escolinha do Botinha.(…)

Vídeo

Em tempo: morre ex-prefeito de Cruzeiro do Sul