Informo a todos vocês:

Frio chegou de surpresa e derrubou até a coragem do acreano!

Sensação térmica de geladeira velha no 3! Quem sair sem casaco hoje, arrisca virar picolé de tucupi.

Preparem os cobertores, os chás e as desculpas pra não sair de casa!

Segundo meus cálculos, com base numa folha de bananeira e numa fumacinha que saiu do café, a sensação térmica é de frio de sacola de supermercado no sereno.

Assina, Doctor Friage, especialista em friagem, sem diploma, mas com reumatismo confiável.