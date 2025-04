No ICL – A proposta elitista e simplista de Armínio Fraga de congelar o salário mínimo por seis anos para melhorar as contas da Previdência Social na verdade apenas condenaria a população mais pobre a perder o poder de compra ano após ano. Além disso, tal medida traria um impacto nefasto para a economia com a baixa no consumo, na arrecadação e perda na expectativa de demanda. Essa é a opinião de economistas consultadas pelo ICL Notícias sobre a fala do ex-presidente do Banco Central, que aconteceu durante a Brazil Conference, realizada no último sábado (12) nas universidades Harvard e MIT, nos Estados Unidos.

(…)

Grifo meu: é assim que essa elitizinha brasileira pensa….congelar pagamento de juros ao mercado(aos ricos), os verdadeiros sanguessugas do Brasil – ele não defende. A múmia saiu do sarcófago…



J R Braña B.