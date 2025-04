PMRB – A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), lançou nesta segunda-feira (14), o edital de Processo Seletivo simplificado temporário para cargos de nível fundamental e médio.

Ao todo serão ofertadas 293 vagas em diversas áreas. O salário varia de R$ 1.630,72 a R$ 3.813,79, conforme o edital publicado no Diário Oficial do Estado.

As inscrições serão gratuitas e feitas somente via internet, por meio do endereço eletrônico https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br/edital/1-emurb-012025, no período de 15/04 a 17/04/2025, sujeito a alterações em caso de impugnação ao presente Edital. Em caso de dificuldades no ato da inscrição o candidato poderá se dirigir até os CRAS da Sobral, Cidade Nova, Novo Horizonte, Santo Afonso e na Unidade de produção da Emurb.

Para esclarecimentos ou dúvidas, a Emurb coloca à disposição dos candidatos o telefone: (68)32127455, das 8h às 12h e 14h às 17h durante o período de inscrição estabelecido no edital.

As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:

01. APONTADOR

02. AUXILIAR DE MECÂNICO

03. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

04. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (TRECHO/FÁBRICA DE TUBOS/USINA)

05. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PREDIAL/COPA)

06. SAPEIRO – OPERADOR COMPACTADOS DE SOLO DE PERCUSSÃO

07. RASTELEIRO – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS II

08. BORRACHEIRO

09. CARPINTEIRO

10. ELETRICISTA DE AUTOS

11. ELETRICISTA PREDIAL

12. ENCANADOR

13. ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/TERRAPLANGEM)

14. FERREIRO/ARMADOR DE FERRAGEM

15. LAVADOR

16. LUBRIFICADOR

17. MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

18. MECÂNICO DE VEÍCULO LEVE

19. MOTOBOY

20. MOTORISTA DE CAMINHÃO ESPARGIDOR TOCO

21. MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

22. MOTORISTA DE CARRETA

23. MOTORISTA DE COMBOIO (MELOSA)

24. OPERADOR DE CAMINHÃO ESPARGIDOR

25. OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

26. OPERADOR DE MESA VIBRO ACABADORA

27. OPERADOR DE MINI PÁ CARREGADEIRA

28. OPERADOR DE MOTONIVELADORA

29. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

30. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

31. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR LISO

32. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (PÉ DE CARNEIRO)

33. OPERADOR DE ROLO PNEUMÁTICO

34. OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

35. OPERADOR DE TRATOR DE PNEU AGRÍCOLA

36. OPERADOR DE USINA DE ASFALTO

37. OPERADOR DE VIBRO ACABADORA

38. PEDREIRO

39. PINTOR PREDIAL

40. SOLDADOR

41. TOPÓGRAFO

42. AUXILIAR DE ABASTECIMENTO

43. VIGILANTE

