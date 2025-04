Do Sebrae – Com foco na promoção da integridade, prevenção à corrupção, transparência pública e participação social, o Sebrae no Acre aderiu ao programa Pacto Brasil, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

O Pacto Brasil tem como missão fomentar a adoção de práticas de integridade e compliance por empresas e entidades privadas, contribuindo para um ambiente de negócios mais ético e transparente. Entre os benefícios para os participantes, destacam-se o apoio técnico, a capacitação em boas práticas de governança e o reconhecimento público pelo compromisso com a integridade.

A adesão ao programa é voluntária e ocorre por meio da assinatura de um Termo de Adesão, seguida de uma autoavaliação e da implementação de um Plano de Ação para melhoria contínua das práticas de gestão e conformidade.

Durante o evento, foi reforçado o papel estratégico das instituições parceiras — como o Sebrae — na difusão dessas boas práticas, especialmente entre micro e pequenas empresas.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, em 2024 a instituição atingiu 92% de homologações em seus processos licitatórios, sendo 100% deles realizados em formato eletrônico — o que ampliou a concorrência e reduziu barreiras de acesso, principalmente para fornecedores locais. No total, foram realizadas 51 licitações bem-sucedidas.

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, aderir ao programa da CGU reforça o compromisso da instituição com a ética e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios no estado. “O Sebrae acredita que o fortalecimento da integridade e da transparência nas relações públicas e privadas é essencial para um ambiente de negócios mais saudável. Ao aderir ao Pacto Brasil, contribuímos diretamente para que mais empresas acreanas adotem boas práticas de governança e estejam preparadas para crescer de forma ética e sustentável”, destaca Lameira.

A expectativa é de que, com o engajamento de mais parceiros e empresas, o Acre avance ainda mais na construção de uma cultura de integridade, colaborando para uma gestão pública mais eficiente e uma economia local mais sólida e justa.