‘Fez o criador a criação’

Fez a literatura e a ação,

Com felicidade em seu coração

Trazendo a nós toda essa emoção

Meu destino é a literatura

Mesmo com seu amargo e a sua doçura

Com os pensamentos de alguns, q isso é loucura

Eu vivo com a felicidade de uma boa leitura

Entre linhas e páginas eu quero viajar

Em cada história, eu quero a minha encontrar

Um palco de sonhos e saber

Onde mentes jovens, aprendem a crescer

(Stefany, estudante do Ensino Médio, do Clícia Gadelha)