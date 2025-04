PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga o cronograma de funcionamento das Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs) durante o feriado prolongado da Semana Santa e também no feriado de Tiradentes.

Durante esse período, algumas unidades continuarão atendendo a população em horários especiais, garantindo o acesso aos serviços de saúde mesmo nos dias de folga.

Na quinta-feira (17), véspera do feriado da Páscoa, as URAPs Cláudia Vitorino, Rozangela Pimentel, Hidalgo de Lima e Roney Meireles estarão abertas das 7h às 13h. Na sexta-feira (18), feriado da Sexta-feira Santa, todas as unidades de saúde estarão fechadas.

O atendimento será retomado no sábado (19), com as mesmas URAPs funcionando em horário ampliado, das 7h às 17h. Já na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, essas unidades voltam a atender o público das 7h às 13h.

As URAPs oferecem atendimentos médicos, serviços de enfermagem, vacinação, entrega de medicamentos e outros procedimentos da atenção primária. A população deve observar os horários de funcionamento das unidades antes de se dirigir aos locais de atendimento. Em caso de necessidade de atendimentos fora desses horários — ou em casos de urgência e emergência — procure uma unidade de pronto atendimento.

(…)

Prefeitura reinaugura UBS no Rui Lino com estrutura moderna e atendimento ampliado

A Prefeitura de Rio Branco reinaugurou nesta segunda-feira (15) a UBS Francisco Eduardo de Paiva, no bairro Rui Lino, totalmente revitalizada. A unidade passou por ampla reforma, com melhorias estruturais, novos equipamentos e adequações de acessibilidade, beneficiando moradores do Rui Lino e comunidades vizinhas.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do secretário de Saúde Rennan Biths, lideranças e moradores. Bocalom destacou que a reforma integra um conjunto de melhorias na rede municipal. Segundo Rennan Biths, mais de R$ 410 mil foram investidos na obra, parte do programa que já entregou 30 unidades com mais de R$ 22 milhões aplicados.

Prefeito Bocalom:

— Essas reformas fazem parte de um trabalho que já vem sendo feito há quatro anos. Estamos melhorando os ambientes das nossas unidades para tornar o atendimento mais humanizado, tanto para a população quanto para os profissionais. Nosso objetivo é fazer com que a atenção básica realmente chegue até as pessoas, com qualidade e dignidade.

O objetivo é oferecer um ambiente mais humanizado e funcional, garantindo atendimento com mais qualidade e dignidade.

(…)