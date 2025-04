A rotina da sessão fraquinha nesta terça na câmara de vereadores de Sena foi quebrada pelo vereador Francisco Maia, que não tem deixado barato a omissão do governo do Acre, especialmente em relação à saúde no município.

Mais uma vez o hospital João Câncio(e a reforma interminável) foi o assunto…

Assista dois trechos de seu pronunciamento.

Shorts 01 – puxadinho no hospital de Sena

Shorts 02 – retaliação ao vereador que cobra atenção do governo a Sena

(…)

Grifo meu: a reforma do hospital João Câncio, que nunca acaba, é um escândalo que precisa de um desfecho — e esse desfecho deve ser a conclusão, ainda que meia-boca, da obra, além da responsabilização dos envolvidos nas irregularidades apontadas nas denúncias feitas pela Polícia Federal.

Em tempo: assista a sessão aqui



J R Braña B.

