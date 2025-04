Na final desta manhã desta quarta-feira (16), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou o Projeto de Lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município – o REFIS.

A cerimônia ocorreu às 10h30, no gabinete do prefeito, na sede da Prefeitura.

O projeto será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores.

Com o REFIS, contribuintes em débito com o fisco municipal poderão regularizar suas pendências com condições especiais de pagamento.

A medida visa aumentar a arrecadação e permitir que mais cidadãos fiquem em dia com suas obrigações fiscais, beneficiando tanto a administração pública quanto a população.

(com info da PMRB)