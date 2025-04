A CBF lamenta profundamente a morte do presidente da Federação de Futebol do Acre, Antonio Aquino Lopes. Toniquim, como era conhecido no futebol, morreu na madrugada desta quarta-feira (16), aos 77 anos, em Rio Branco (AC). Aquino era também vice-presidente da CBF.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decretou luto de três dias no futebol brasileiro e um minuto de silêncio em todos os jogos das competições organizadas pela entidade nesta semana, incluindo a 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em homenagem à memória do dirigente.

“Lamento profundamente a morte do Antonio Aquino, um homem que sempre lutou pelo sucesso do futebol do Acre e um dos grandes amigos que fiz no futebol. Ele era um dos vices da minha administração e deixará muita saudade”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

O anúncio da morte de Toniquim foi feito pelo site da Federação de Futebol do Acre. No texto, a entidade destacou que o dirigente “dedicou grande parte da sua vida à promoção e ao fortalecimento do futebol no estado, sendo reconhecido nacionalmente por sua trajetória de seriedade, ética e compromisso”.

No comunicado, a Federação informa que sob o comando do advogado a entidade “viveu importantes avanços e conquistas, sempre pautadas pelo respeito às instituições e pelo incentivo ao desenvolvimento dos clubes, atletas e profissionais do futebol”.

Antes de comandar a Federação, Toniquim foi atleta. Ele começou a carreira na segunda metade da década de 1960, no juvenil do Vasco da Gama, do Acre. Ele era ponta direita e se destacava pelos passes precisos para os companheiros. Desde então, jogou em diversos clubes locais.

Toniquim entrou na FAD nos anos 80 como diretor do Departamento Técnico, a convite do presidente Pedro Paulo Menezes de Campos Pereira. No segundo semestre de 1984, ele foi eleito pelos clubes para a presidência da Federação. Desde então, ele comanda a entidade, vencendo todas as eleições. A última foi realizada em 2023.

