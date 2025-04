NOTA DE PESAR

Com pesar, recebemos a notícia do falecimento do presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino Lopes, o Toniquinho, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 16, em consequência de um infarto.

“Toniquin”, como era carinhosamente chamado, tinha 76 anos, dos quais 40 dedicou ao esporte acreano. Sua história de vida se confunde com a trajetória dos clubes de futebol do estado.

Neste momento de saudade e tristeza, desejamos que os familiares e amigos encontrem consolo e refrigério.

Mesa Diretora da Aleac

COMUNICADO SOBRE SESSÃO ORDINÁRIO DO DIA DE HOJE. 16/04/2025

Comunicamos que haverá abertura dos trabalhos do pequeno expediente para homenagens ao Presidente da Federação e seus familiares. Logo em seguida será encerrado para a sequência do velório.