G1 – As empresas brasileiras que participaram de um experimento sobre a semana de 4 dias de trabalho notaram um aumento de 60% no engajamento dos funcionários, um ano após o início da redução da jornada.

Mais de 70% das empresas, inclusive, disseram ter aumentado o faturamento no último ano. Apesar disso, levantaram preocupações sobre a manutenção do modelo a longo prazo, especialmente em períodos de alta demanda ou mudanças organizacionais.

Essas informações estão em um relatório divulgado nesta semana pela “4 Day Week Brazil”, uma organização sem fins lucrativos, parceira no Brasil da “4 Day Week Global”, que viabilizou o experimento no país e já fez vários testes parecidos ao redor do mundo.

O objetivo do projeto era que as empresas reduzissem a jornada de trabalho mantendo 100% dos salários e da produtividade.

(…)

Grifo meu: oestadoacre defende há anos a semana de 4 dias de trabalho…a quarta seria livre…não há justificativa num mundo de tecnologia de hoje trabalhar 5, 6 e 7 dias na semana…Aliás, a jornada diária tem que reduzir para duas outras três horas num futuro bem breve…seria parte da solução ao desemprego…o mundo será mais feliz.



J R Braña B.