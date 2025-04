Segundo informação do governo federal, via Banco do Brasil, Sena Madureira recebeu entre os dias 1 a 17 de abril líquido R$ 4.492.663,76, já descontados as pendências.

Valor bruto: R$ 5.401.887,27(Crédito benefício)

Descontado: R$ 909.223,51 (Ben. Débito)

(Fonte: Banco do Brasil)

