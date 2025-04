G1 – Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos criticou duramente o governo de Donald Trump por não colaborar com a Justiça no caso do imigrante Kilmar Abrego Garcia, que foi deportado por engano para El Salvador. Em decisão unânime, os juízes classificaram como “chocante” a alegação de que nada pode ser feito para trazê-lo de volta e exigiram que o governo recue.

(…)

Grifo meu: completamente imprevisível o futuro desse governo anormal dos Estados Unidos…Tudo pode acontecer…O presidente Donaldo está deixando a nação mais poderosa do mundo sem rumo…Até quando?

Grifo meu 2: Donaldo ameaçou até o presidente do BC estadunidense…Aqui o Lula apenas fazia críticas Campos Neto e a mídia do mercado caía de pau em cima do presidente.



J R Braña B.