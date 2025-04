Do Metrópoles, de Brasília, com info da FGV

Em 2024, a renda do trabalho dos 10% mais pobres do Brasil subiu 10,7%, ritmo 50% maior do que o verificado entre os mais ricos (6,7%). O resultado, divulgado em estudo da Fundação Getulio Vargas Social (FGV Social) com base na Pnad Contínua, marca a maior redução da desigualdade social dos últimos anos no país. No geral, a renda média do trabalho avançou 7,1% no período.

FGV: Cresce renda dos mais pobres e desigualdade social atinge menor nível em anos

De acordo com o economista Marcelo Neri, responsável pela pesquisa, o avanço foi impulsionado pela geração de empregos formais e pela Regra de Proteção do Bolsa Família, que permite aos beneficiários manter o auxílio mesmo após entrarem no mercado de trabalho.

Reativado em 2023 com um aumento de 44% no valor médio por beneficiário, o Bolsa Família criou um “colchão de segurança” para famílias de baixa renda, garantindo que o crescimento econômico chegasse com mais força à base da pirâmide social. Dados do Caged e do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que 75,5% das vagas formais criadas em 2024 foram ocupadas por beneficiários do programa, enquanto 98,8% foram preenchidas por cadastrados no Cadastro Único.

Além da política social, outros fatores contribuíram para o cenário positivo, o aumento da escolaridade entre os mais pobres e a queda do desemprego para o menor patamar histórico 6,6%. “O crescimento da renda, somado à redução da desigualdade, elevou o bem-estar dos brasileiros em 10,2%”, explicou Neri.

Para o pesquisador, os números refletem uma mudança estrutural. “Não podemos naturalizar esse avanço. Houve prosperidade do trabalhador, com crescimento de 7,1%, e uma redução da desigualdade que vale 2,9 pontos no índice Gini”, afirmou.

Os dados reforçam o impacto combinado de políticas públicas e recuperação do mercado de trabalho na melhoria de vida da população mais vulnerável — um avanço que, segundo a FGV, não era visto no país há anos.

