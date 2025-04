Morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos, o Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da história. Argentino de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio rompeu tradições do Vaticano ao colocar os pobres, os migrantes e os marginalizados no centro de sua missão.

Durante seu pontificado, acenou com coragem à comunidade LGBT, criticou o clericalismo e aproximou a Igreja dos temas sociais mais urgentes do século XXI. “Viver o Evangelho com amor e fidelidade”, disse ele em diversas ocasiões, era seu caminho.

A morte foi anunciada num vídeo oficial divulgado pelo Vaticano.

(…)