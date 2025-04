O Vaticano confirmou, nesta noite de segunda-feira, a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. Segundo o laudo oficial, assinado pelo dr. Andrea Arcangeli, as causas foram derrame cerebral, coma e parada cardiorrespiratória.

Às 20h (hora local), foi realizado o rito de constatação da morte e a deposição do corpo no caixão, na capela térrea da Casa Santa Marta. O atestado foi lido diante do cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Sé, que validou o ato. A cerimônia durou cerca de uma hora.

Selos foram colocados no apartamento pontifício do Palácio Apostólico e na residência de Santa Marta. Colaboradores do Vaticano poderão se despedir do Pontífice a partir desta noite.

A primeira Congregação Geral dos cardeais está marcada para amanhã, quando poderá ser definida a data do funeral.

