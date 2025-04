O Rio de Janeiro foi nomeado Capital Mundial(por um ano) do Livro pela Unesco, com início oficial nesta quarta-feira (23), em cerimônia no Teatro Carlos Gomes. É a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa recebe o título.

O reconhecimento destaca o patrimônio literário do Rio e seus planos de incentivo à leitura e sustentabilidade do mercado editorial.

Em tempo: nos próximos 12 meses, o Rio promoverá eventos de leitura em escolas, bibliotecas, museus e até terminais de transporte, incentivando o acesso à cultura em toda a cidade.

