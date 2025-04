O governo do Acre anunciou R$ 200 milhões em novos investimentos no setor de proteína animal, mirando dobrar a capacidade de abate e exportação de carnes no estado. Segundo o g1, a parceria com o Banco da A M A Z Ô N I A inclui crédito para mais de 250 galpões de suínos e dezenas de estruturas para aves, além da modernização de frigoríficos.

A medida ocorre após crescimento de 5% no rebanho bovino, que ultrapassa 5,2 milhões de cabeças. O incentivo à produção em larga escala de carne exige também mais milho e soja — culturas que avançam sobre territórios antes diversos e ameaçam a floresta e modos de vidas originários.

(…)

