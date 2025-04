PMRB – A Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com os servidores públicos municipais ao assegurar o pagamento dos salários referente ao mês de abril para esta sexta-feira, 25. Desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalom, os vencimentos têm sido depositados pontualmente até o dia 25 de cada mês, com antecipações em algumas ocasiões, consolidando uma política de valorização do funcionalismo público.

A medida beneficia milhares de servidores, incluindo ativos (efetivos, temporários e comissionados) e inativos (aposentados e pensionistas), promovendo estabilidade financeira para os trabalhadores e movimentando a economia local.

O calendário de pagamentos para 2025, estabelecido pelo Decreto nº 186/2025, prevê que os salários sejam depositados majoritariamente no dia 25 de cada mês; com exceções em maio, outubro e dezembro, quando os pagamentos ocorrerão nos dias 23, 24 e 19, respectivamente.

O prefeito destacou que o pagamento em dia é um marco consolidado nos últimos anos e reflete a seriedade e a responsabilidade com os recursos públicos. “Esse é o nosso lema: cuidar de gente. É dessa forma que reforçamos nosso compromisso com a responsabilidade fiscal e a valorização dos servidores, pilares essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade”.