Estudantes que desejam fazer o Enem 2025 gratuitamente têm até esta sexta-feira, 25 de abril, para solicitar a isenção da taxa de inscrição, na Página do Participante. O pedido pode ser feito por quem está no último ano do ensino médio em escola pública, por ex-alunos da rede ou bolsistas integrais de escola privada, além de pessoas cadastradas no CadÚnico.

O resultado preliminar será divulgado no dia 12 de maio, com prazo para recursos até o dia 16.

(…)

