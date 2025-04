Em plena Pandemia do Covid-20 Francisco sai e caminha na Praça São Pedro..

Uma das cenas mais marcantes desse que foi o mais importante Papa dos últimos 100 da igreja católica.

Que dentro do mecanismo da igreja católica, que é complexo e cheio de contradições e disputas internas, conseguiu se diferenciar e postular o seu lugar na história.

Porque é complicado afirmar que Francisco já está na história porque isso vai depender de muitas coisas ainda e esse processo histórico é complexo…porque a história da humanidade é complexa mesmo.

O tamanho de Francisco só teremos condições de saber mais adiante…

O fato de ter sido um Papa jesuíta e não europeu já é um detalhe que faz a diferença

Pe. Paolino foi um jesuíta, na essência – só para dar um exemplo que conhecemos.

Francisco foi o inverso de João Paulo II, que foi um dos protagonistas da onda que jogou o mundo no neoliberalismo, esse modelo excludente do capitalismo que vivemos hoje.

João Paulo II foi um dos responsáveis (junto com Ronald Reegan e M. Tatcher) pelo conservadorismo e pela avalanche da direita e extrema-direita no mundo.

Lembremos que Dom Hélder(um dos mais importantes bispos da igreja no Nordeste do Brasil, de Olinda-PE) foi impedido de ser cardeal por João Paulo II.

João Paulo II destruiu o movimento libertário católico da Teologia da Libertação.

Francisco foi o oposto.

Foi um progressista – avançado – dentro dos limites que a igreja católica permite, claro.

Por isso, Francisco tem uma grande chance de ter marcado seu nome na história…

E esse vídeo, com essas imagens dele caminhando pela praça São Pedro, é uma das imagens mais icônicas…

E a música de fundo Now We Are Free (Agora Estamos Livres), ficou famosa no filme O Gladiador..

Emocionante…demais!

Assista



Ciao, Francesco!

J R Braña B.