É neste sábado, 26, com 10 horas de música ininterrupta…

O evento, promovido pela Associação de Músicos e Produtores Culturais do Acre (Amupac) e financiado pela Lei Paulo Gustavo, acontecerá a partir das 16h, na Concha Acústica da cidade.

Com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), o festival reunirá bandas consolidadas e novos talentos do rock acreano, com destaque para a produção autoral.

Para Isleudo Portela, presidente da Amupac, o evento é uma oportunidade única de reforçar a identidade cultural e a resistência do rock local, com o apoio essencial das políticas públicas.

