O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para 2 de maio o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Inicialmente, o período terminaria em 25 de abril. A medida também vale para as justificativas de ausência no Enem 2024. O resultado dos pedidos será divulgado em 12 de maio, com possibilidade de recurso até 16 de maio. Podem pedir a isenção estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, participantes do Pé-de-Meia, ex-alunos da rede pública ou bolsistas integrais em escolas privadas, além de inscritos no CadÚnico. O pedido deve ser feito pela Página do Participante.

