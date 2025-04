O sistema de Saúde do Acre foi reforçado com quase R$ 3 milhões liberados para reformas no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e na Unidade Mista Ana Nery, em Plácido de Castro.

O anúncio foi feito pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), após articulação junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Os recursos, originalmente previstos há seis anos, são fruto de emendas parlamentares dos ex-deputados Léo de Brito e Moisés Diniz. A verba permitirá modernizar as unidades e ampliar o atendimento à população.

— É um orgulho poder contribuir para o fortalecimento da Saúde no nosso estado. Investir nessa área é cuidar das pessoas. Essas reformas vão oferecer um ambiente mais digno e seguro tanto para os pacientes quanto para os profissionais – destacou Petecão.

O secretário de saúde Pedro Pascoal também comemorou a conquista.

— A união de esforços entre os poderes é fundamental. Esses recursos chegam em boa hora e vão ajudar a ampliar e a qualificar o atendimento à população acreana – afirmou.

(oea com info do gab)