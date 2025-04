O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou nesta sexta-feira, 25, a lista preliminar dos candidatos com inscrições confirmadas no processo seletivo para agentes comunitários de Justiça e Cidadania.

A relação foi publicada no Diário da Justiça (edição n° 7.765, página 70) e inclui os nomes dos inscritos que disputarão vagas nos municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.



A lista:

