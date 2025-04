O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta segunda-feira representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, da FIEAC e do SINDUSCON para tratar dos investimentos em habitação popular na capital.

Durante o encontro, os empresários agradeceram ao prefeito pelo aporte de R$ 7 milhões destinado pela prefeitura a projetos habitacionais, como os programas Minha Dignidade e Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Governo Federal.

Segundo Bocalom, além do investimento financeiro, a prefeitura garantiu a doação de terrenos e parte da infraestrutura necessária para a realização das obras.

A iniciativa prevê a construção de mais de 300 novas moradias, com geração de empregos e melhoria da qualidade de vida para centenas de famílias de Rio Branco.

Prefeito Bocalom:

— Serão mais de 300 novas moradias, levando esperança e qualidade de vida a 300 famílias de Rio Branco

(…)

Em tempo: agenda de terça, 29

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinará nesta terça-feira (29), a ordem de serviço de seis obras na cidade, entre elas a construção do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS Santa Helena.

📅 Data: 29 de abril

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Auditório da Seinfra (Prédio do antigo Mira Shopping)

(oea)