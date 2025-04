FSP – O influente perfil de mídia social Yuyuan Tan Tian, da rede oficial CCTV, publicou nesta segunda-feira (28) um vídeo mostrando diversos navios descarregando soja no porto de Ningbo-Zhoushan, próximo a Hangzhou e Xangai, na China.

“Depois que a China reduziu as compras dos Estados Unidos, navios com soja brasileira apareceram um atrás o outro”, afirmou o canal da plataforma Weibo.

(…)

Grifo meu: ganhador não sei ainda, mas perdedor nessa guerra comercial são os EUA de Donaldo…

Grifo meu 2: Popularidade de Donaldo, o laranjão – derrete…mostra pesquisa nos EUA divulgada pel TV ABC News e o jornal Washington Post.

— A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já começou a derreter. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em conjunto com o jornal “Washington Post” e da rede de TV ABC News, divulgada neste domingo (27) mostrou que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos com pior aprovação aos 100 dias de mandato, em 80 anos.

— Apenas 39% aprovam Trump, contra 55% que desaprovam. Cerca de 5% não responderam.

J R Braña B.