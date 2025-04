O curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Acre (Ufac) promoveu, na semana passada, uma atividade prática no hall do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza. A ação integrou a disciplina Arborização e Paisagismo, coordenada pela professora Almecina Balbino Ferreira, e apresentou projetos desenvolvidos e executados pelos próprios estudantes nos canteiros do centro.

Com apoio técnico da arquiteta Ana Lúcia Corrêa Velásquez e da doutoranda Natália Torres, a iniciativa permitiu que os alunos aplicassem na prática os conceitos estudados ao longo do semestre. Para Almecina, a atividade oferece uma experiência completa, unindo planejamento e execução, e revela como o paisagismo pode transformar ambientes e o cotidiano acadêmico.

