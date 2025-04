(…)

GdA – O paciente Lázaro Acácio dos Santos, de 34 anos, foi o protagonista deste avanço. Antes do procedimento, ele se mostrou nervoso ao saber que passaria pela cirurgia acordado, mas, durante a realização dos testes de linguagem e reflexos motores, surpreendeu-se e se divertiu ao acompanhar imagens em tempo real. “Olha que engraçado”, comentou, surpreso.

Após a cirurgia, lúcido e orientado, Lázaro expressou gratidão: “Achei incrível. [Os médicos] me explicaram como ia ser. Fiquei um pouco tenso, mas eles me acalmaram, principalmente o doutor Ivan. Obrigado, doutor Ivan, doutor Luan e Juan também. Me disseram que eu não sentiria dor, e foi como disseram mesmo”.

A cirurgia foi conduzida pelos neurocirurgiões Juan Dorado, Luan Messias e Ivan Ortiz, com apoio de uma equipe multiprofissional altamente qualificada.

