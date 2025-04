oestadoacre reproduz do GGN, de Luis Nassif…os avanços do país nesses últimos dois anos na ciência e tecnologia…Nassif reclama da precária divulgação com razão….a grande mídia(alguns veículos viraram banco) já decidiu: queimar o presidente Lula o quanto puder até a eleição…

O futuro está sendo construído e Lula esconde

Por Luis Nassif, do GGN – O grande problema de países com déficit de informação, como o Brasil, é a pouca atenção que se dá a medidas estruturantes. De Temer a Bolsonaro, houve uma implosão, no setor público, de sistemas fundamentais para o desenvolvimento, como o de ciência e tecnologia, das empresas públicas, depenadas para gerar dividendos.

Hoje em dia tem-se o futuro sendo construído em várias instâncias, e um presidente da República que tem o mérito de abrir espaço para essas reconstruções, mas que padece de uma cegueira absoluta sobre os fatores de estímulo da opinião pública.

Há uma enorme demanda por alguém que aponte o futuro. Este está sendo construído em várias frentes – a Nova Indústria Brasil, do Ministério de Indústria e Comércio, a Transição Energética, da Fazenda, os financiamentos do BNDES em energias alternativas, da Finep (Financiadora de Estudos e Pesquisa) no aparelhamento dos laboratórios, da Petrobras no renascimento da indústria naval.(a indústria naval foi destruída por Temer e Bolsonaro – J R Brãna B.)

Nada disso ganha visibilidade. Do lado da mídia, porque já está empenhada no trabalho diuturno de desgastar o governo e há muito aboliu o conceito de relevância da cobertura. Da parte do governo por uma cegueira incompreensível. O presidente se esfalfa em inaugurações, em entrevistas para rádios do interior, para falar em pequenos benefícios para a população, e deixa de lado os fatores fundamentais de desenvolvimento.

O curioso dessa história é que Lula acompanha de perto, com interesse, todos esses avanços estruturais, como ocorre com a área de ciência e tecnologia. Mas só se tornará um fator determinante de futuro, entendido pela opinião pública, quando se tornar peça central dos discursos do presidente.

Tem muita coisa avançando, por exemplo, do lado da ciência e tecnologia.

O conteúdo abaixo é de uma entrevista com a Ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi organizado usando uma plataforma de Inteligência Artificial.

1) Sucesso da Conferência e Discurso de Lula

§ Impacto do Discurso de Lula (00:00:13)

▫ O discurso de Lula animou os participantes da 5a Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação (5a CNCTI), mas foi percebido como direcionado a um público específico.

▫ Lula pediu aos cientistas que elaborassem um plano para ciência e tecnologia, destacando a necessidade de um plano abrangente para o Brasil.

▫ A conferência foi vista como um sucesso, destacando a importância da ciência e tecnologia na soberania nacional.

§ Desafios Geopolíticos e Tecnológicos

▫ A disputa tecnológica é um dos pilares da geopolítica mundial, com a China ampliando sua capacidade de inovação.

▫ A China está avançando em áreas disruptivas como 5G, espaço e fusão nuclear.

§ Participação e Contribuições na Conferência

▫ A conferência não ocorria há 14 anos, com uma participação significativa de 2.500 a 3.000 pessoas presencialmente.

▫ O uso de inteligência artificial para sistematizar contribuições, com o livro Lilás e Violeta destacando estratégias e políticas públicas.

▫ A importância da participação regional e municipal na ciência e tecnologia, com exemplos de secretarias municipais pioneiras.

2) Políticas Públicas e Investimentos em Ciência e Tecnologia

§ Recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia (00:12:04)

▫ A recomposição integral do fundo foi uma das decisões estruturantes para resgatar a relevância da política pública de ciência e tecnologia.

▫ O fundo é financiado por cadeias dinâmicas da economia, como recursos hídricos e petróleo.

▫ A importância de aumentar a capacidade de investimentos, com propostas para que big techs e o agro contribuam com o fundo.

§ Desafios e Soluções para a Inovação

▫ A burocracia e o medo de interpretações erradas do TCU (Tribunal de Contas da União) inibem a liberação de recursos para inovação.

▫ A necessidade de flexibilidade e uso do marco legal da ciência e tecnologia para estimular a inovação.

▫ A importância de programas como encomenda tecnológica e transferência tecnológica para aquecer a inovação.

§ Programas Estratégicos e Parcerias Internacionais

▫ Programas estratégicos incluem áreas como espacial e ciência nuclear, com projetos no PAC.

▫ A parceria com a China avança em áreas como mecanização da agricultura familiar e inteligência artificial.

▫ O desenvolvimento de soluções de IA para monitoramento ambiental e combate à fome, em colaboração com Embrapa e INPE.

3) Iniciativas e Projetos Inovadores

§ Atração de Talentos e Combate à Fuga de Cérebros

▫ O programa Conhecimento Brasil visa atrair de volta cérebros brasileiros no exterior, com 2.500 interessados. Cerca de mil ficarão nos seus países atuais, mas trabalhando em temas brasileiros.

▫ A importância de infraestrutura sofisticada para fixar talentos no país, uma das prioridades do MCTI.

▫ Planos para atrair cientistas dos EUA e Argentina, aproveitando contradições políticas internacionais.

§ Desenvolvimento de Infraestrutura de Pesquisa

▫ Expansão de infraestrutura de pesquisa com novos laboratórios e estações de luz.

▫ O laboratório NB4 será único no mundo, ligado a linhas de luz para manipulação de patógenos.

▫ A importância de infraestrutura avançada para antecipar pandemias e reduzir custos de extração de petróleo.

§ Inovação e Sustentabilidade no Setor Automotivo

▫ A Ceitec[i], reativada, muda sua rota tecnológica para o setor automotivo, focando em dispositivos de potência,.

▫ A transição para carbeto de silício como insumo para chips, visando eficiência e mercado latino-americano.

▫ A importância de reestruturar a radiofarmácia pública para garantir acesso a radiofármacos pelo SUS.

4) Influência da Inteligência Artificial)

§ Impacto Global e Local

▫ A Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia transversal que influencia diversas cadeias globais.

▫ Iniciativas como o DeepSeek[ii] demonstraram a viabilidade de reduzir custos de infraestrutura em até dez vezes.

▫ O modelo colaborativo é destacado como uma alternativa ao modelo de concentração de recursos.

§ Soluções de IA para o Setor Público

▫ O plano é entregar 30 soluções de IA para o setor público até o final do ano.

▫ Essas soluções visam atender metas de curto e médio prazo, melhorando a eficiência dos serviços públicos.

§ Capacitação e Centros de Competência

▫ O Brasil possui centros de competência em IA, como o CGI[iii] e o NIC,[iv] que financiam pesquisas e capacitações.

▫ Pernambuco abriga dois centros importantes: o Porto Digital[v] e o César[vi], que são referências em inovação tecnológica.

▫ A formação de profissionais em TI é crucial para suprir o déficit de 500 mil vagas no setor.

5) Desafios e Oportunidades na Tecnologia

§ Formação e Mercado de Trabalho

▫ A Brascom [vii]estima um déficit significativo de profissionais em áreas como IA, IoT, e segurança cibernética.[viii]

▫ Cursos de capacitação, como o de segurança cibernética, têm formado milhares de profissionais para o mercado.

§ Iniciativas para Mulheres na Ciência

▫ A participação feminina em áreas de engenharia e TI ainda é baixa, com apenas 16% de representação.

▫ Lançamos editais específicos, como o de 100 milhões do CNPq, incentivando a pesquisa e inovação lideradas por mulheres.

▫ A promoção da igualdade de gênero na ciência é uma prioridade, com foco em áreas estratégicas.

§ Desenvolvimento Regional e Inovação

▫ A desigualdade regional na infraestrutura de pesquisa é um desafio a ser enfrentado.

▫ Políticas assertivas são necessárias para estimular o desenvolvimento tecnológico no Nordeste.

▫ Iniciativas como o fortalecimento de universidades e institutos federais têm contribuído para o desenvolvimento regional.

6) Cooperação Internacional e Sustentabilidade

§ Exploração e Preservação dos Oceanos

▫ O Brasil foi reconhecido pela UNESCO por sua cultura oceânica e iniciativas de pesquisa marinha.

▫ A exploração sustentável dos oceanos é vista como uma oportunidade econômica e científica.

▫ Projetos como a Olimpíada Oceânica promovem a educação e conscientização sobre a importância dos oceanos.

§ Parcerias Tecnológicas Internacionais

▫ A cooperação com países como França e Reino Unido é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias avançadas.

▫ A transferência de tecnologia, como no caso do submarino nuclear, é um exemplo de parceria estratégica.

▫ A colaboração internacional fortalece a capacidade tecnológica e de inovação do Brasil.

§ Energia Renovável e Sustentabilidade

▫ A energia eólica offshore é uma área de crescente interesse e investimento no Brasil.

▫ Parcerias com empresas como a Petrobras são essenciais para o desenvolvimento de energias renováveis.

▫ A sustentabilidade é um foco central nas políticas de desenvolvimento tecnológico e econômico.

[i] ​A CEITEC S.A. (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada) é uma empresa pública federal brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), especializada no desenvolvimento e fabricação de semicondutores, como circuitos integrados (chips).

[ii] A DeepSeek AI é uma empresa chinesa de inteligência artificial fundada em 2023 por Liang Wenfeng, também fundador do fundo de hedge High-Flyer, que financia integralmente a empresa. Sediada em Hangzhou, a DeepSeek AI é reconhecida por desenvolver modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como o DeepSeek-R1, que competem com modelos ocidentais como o GPT-4 da OpenAI.​WIRED+4

[iii] O CGI.br é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, uma entidade responsável por coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de Internet no país. Ele foi criado em 1995 por meio de uma portaria interministerial e é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

[iv] O NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) é uma entidade civil sem fins lucrativos que atua como o braço operacional do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Ele é o responsável direto por implementar as decisões e políticas definidas pelo CGI.br.

[v] O Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil, localizado no centro histórico do Recife. Fundado em 2000, surgiu como uma iniciativa para revitalizar a economia local e reter talentos na área de tecnologia. Sua atuação se concentra nos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Economia Criativa (como games, design, música e audiovisual) e Tecnologias Urbanas.

▫ [vi] CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife)

O CESAR é um centro de inovação, pesquisa e desenvolvimento fundado em 1996 por professores do Centro de Informática da UFPE. Sediado no Recife, atua em todo o ciclo de inovação, oferecendo soluções tecnológicas, educação e apoio ao empreendedorismo.

[vii] A Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais) é uma entidade que representa o setor de TIC no Brasil.

[viii] · IA (Inteligência Artificial) – Tecnologias que simulam capacidades humanas, como reconhecimento de voz, visão computacional e tomada de decisão automatizada.

· IoT (Internet das Coisas) – Rede de dispositivos físicos conectados à internet, que coletam e compartilham dados (ex: sensores, eletrodomésticos inteligentes, carros conectados).

· Segurança Cibernética – Conjunto de práticas e tecnologias para proteger sistemas, redes e dados contra acessos não autorizados, ataques ou danos.

