Durante a roda de conversa “Tecendo Justiça”, realizada nesta quarta (30) no Jardim de Alah, a Defensoria Pública do Acre lançou o segundo volume da coleção Cidadania e Direitos – Povos Indígenas. A cartilha, coordenada por Soleane Manchineri e elaborada pela Ouvidoria-Geral da DPE/AC, traz conteúdos acessíveis sobre identidade, nome tradicional, acesso à justiça e políticas públicas. Disponível no site da instituição, a publicação reforça o compromisso com a escuta qualificada e a efetivação de direitos para os povos originários.

