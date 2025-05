Pronto, paramos com o trabalho sisudo e tenso do dia a dia…

E chega a hora de amenidades…

Música…

Essa que já venceu um Oscar muito lá atrás….em 1937…

E se chama ‘The Way You Look Tonight‘ (O jeito como você está essa noite).

Até Frank Sinatra já gravou…

Agora na reinvenção de 2003, com Michel Bublé…

A letra celebra a beleza e o encanto da pessoa amada, especialmente…essa canção é muita usada em casamentos e momentos românticos.

Ouça…é totalmente bossa nova.

Mas não ouça sozinho…

Chame sua companheira e sugira ela ouvir…

Aqui, a Deyse recebe direto no zap…



J R Braña B. (e oestadoacre entra novamente numa missão impossível…ressuscitar o Santa Juliana em Sena…)