O Novo PAC começa a transformar a estrutura do Instituto Federal do Acre (Ifac). Na semana passada, foi assinada a ordem de serviço para a construção da nova biblioteca do campus Rio Branco, com investimento de R$ 1.188.000,00. O espaço terá mais de 530m², seis salas de estudo, áreas de consulta digital e setores administrativos.

Além disso, o campus de Cruzeiro do Sul também será beneficiado com R$ 1,3 milhão para a construção de um refeitório, garantindo melhores condições de permanência estudantil.

Com foco social e educacional, o PAC mostra um novo olhar para o desenvolvimento no Acre: mais acesso ao conhecimento e estrutura pública para quem estuda.

